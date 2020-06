Dead Space 3, Titanfall 2 e Heavy Rain tra le nuove uscite di Steam

La libreria Steam si è oggi espansa grazie all'arrivo di numerosi titoli già presenti su altri store: parliamo di nuovi giochi targati Electronic Arts e delle apprezzate avventure di Quantic Dreams.

Per quello che riguarda i titoli EA, le "novità" disponibili su Steam sono Titanfall 2 e Dead Space 3, fino ad oggi esclusive del client Origin. Se siete interessati ad uno di questi giochi e volete recuperarli, sappiate che sono entrambi disponibili in forte sconto per celebrarne il lancio su Steam ed è possibile acquistare lo sparatutto Respawn a 9,89 euro e il survival horror di Visceral Games a 9,99 euro.

La promozione riguarda anche tutti i giochi Quantic Dreams, che per un breve periodo di tempo possono essere messi nel carrello con il 10% di sconto:

Beyond: Two Souls al prezzo di 17,91 euro

Heavy Rain al prezzo di 17,91 euro

Detroit: Become Human al prezzo di 35,91 euro

Vi ricordiamo che ad accompagnare l'ondata di giochi Electronic Arts sul client Valve ci sarà a breve anche il debutto di EA Access su Steam, servizio ad abbonamento mensile che permette di giocare con i titoli del catalogo EA. Non dimenticate inoltre che tutti i giochi arrivati di recente su Steam sono disponibili in forte sconto e, tra questi, troviamo anche Star Wars Battlefront 2 e Mass Effect Andromeda.