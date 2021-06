Dead Space 4 sarà annunciato all'evento EA Play di luglio?

Secondo Jeff Grubb, Electronic Arts potrebbe annunciare un nuovo gioco di Dead Space quest'anno e più precisamente durante l'evento EA Play in programma il prossimo 22 luglio. Ma cosa c'è di vero in questa dichiarazione?

In realtà non si tratta di una certezza ma Grubb non ha dubbi sul fatto che un nuovo Dead Space sia in sviluppo e nei mesi scorsi anche Shinobi602 e JezCorden di Windows Central hanno riportato indiscrezioni sul ritorno di Dead Space, con EA che avrebbe intenzione di rilanciare il franchise dopo la chiusura dello studio Visceral Games avvenuta a sorpresa nel 2017.

Il giornalista di VentureBeat fa sapere che alla guida del progetto potrebbe esserci EA Motive, lo studio ha infatti rivelato a febbraio di essere al lavoro su un gioco basato su una IP Electronic Arts di successo, poco dopo (a maggio) il team ha negato che l'IP in questione sia Mirror's Edge, senza però smentire un possibile coinvolgimento nel ritorno di Dead Space.

Come detto, niente di sicuro in merito ma c'è da dire che Dead Space è ancora oggi un franchise estremamente popolare e non è escluso che Electronic Arts voglia riportarlo in vita. Ne sapremo di più all'EA Play? Per il momento l'unico gioco confermato per l'evento è Battlefield 2042 ma sicuramente in questa occasione ci saranno novità anche su FIFA 22 e sugli altri titoli della lineup EA e EA Sports.