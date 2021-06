Dead Space 4 sarà un reboot della serie horror, non un sequel: ancora rumor

Sono sempre più insistenti i rumor che vogliono imminente il ritorno della serie di Dead Space. Secondo le indiscrezioni che si sono fatte largo in queste ultime ore, il survival horror è ora in mano a EA Motive e tornerà sulle scene in grande stile il prossimo mese durante un evento organizzato da Electronic Arts.

Il rumor è stato lanciato dapprima dal solito Jeff Grubb, ed è stato poi corroborato dalla redazione di Eurogamer.net la quale conferma che un nuovo progetto legato alla serie di Dead Space è attualmente in essere. Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco, ecco intervenire anche Gematsu: "Un revival di Dead Space è in lavorazione presso EA Motive, il quale si dice sia una reimmaginazione anziché un sequel dell'esistente trilogia". Insomma, sembrerebbe che Electronic Arts abbia optato per una sorta di reboot della saga, preferendo lasciare inalterato il trittico di giochi pubblicati in passato.

Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, se la reimmaginazione di cui si parla strizzerà maggiormente l'occhio al primo capitolo, puramente survival horror, o se invece andrà ad espandere la filosofia maggiormente action-centrica che ha caratterizzato gli ultimi due episodi, ed in particolare il capitolo conclusivo della saga.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato, nell'attesa che sia Electronic Arts a svelare eventualmente il nuovo capitolo di Dead Space, magari durante l'EA Play che si terrà il 22 luglio.