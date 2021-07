Dead Space 4 sarà un remake in stile Resident Evil 2? Capcom avrebbe ispirato EA

In attesa di poter finalmente assistere all'EA Play 2021, continuano a circolare insistentemente i rumor che vogliono imminente l'annuncio di un nuovo capitolo della serie survival horror di Dead Space, ormai in letargo dal 2013.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è Jeff Grubb di GamesBeat, con il noto leaker che ha svelato nuovi possibili dettagli sul progetto di rilancio di Dead Space. In precedenza si era parlato di un reboot del franchise, mentre Grubb fa più specificatamente riferimento ad un remake del primo capitolo in via di sviluppo presso EA Motive. Stando alle parole del giornalista, possiamo aspettarci un'operazione simile a quella attuata da Capcom in occasione del rifacimento di Resident Evil 2.

"Come è stato per Resident Evil 2 Remake, il prossimo Dead Space si baserà fortemente sul gioco originale. Ma dovrebbe avere anche una grafica moderna. Inoltre dovrebbe includere delle meccaniche di gioco tratte dagli altri capitoli della serie".

Secondo Grubb, è stato proprio l'operato di Capcom a convincere Electronic Arts a riprendere in mano la serie un tempo in mano alla defunta Visceral Games. Il successo di Resident Evil 2 e 3 ha convinto l'azienda statunitense che si può ancora puntare sul genere survival horror.

"E parlando di Capcom, è probabilmente una delle ragioni principali per cui esisterà un nuovo Dead Space. Mentre EA ha lasciato appassire il suo franchise horror, la serie di Resident Evil è più grande che mai. E Capcom ha fornito un facile esempio da seguire ad EA".

A questo punto non ci resta che attendere e sperare nel tanto agognato annuncio durante l'EA Play che si terrà il 22 luglio. Intanto, il canale YouTube di Dead Space ha dato nuovi segnali di vita dopo numerosi anni di inattività.