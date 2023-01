Dead Space: 8 trucchi per sopravvivere nel remake

Dopo più di 14 anni dall’uscita dell’originale, EA Motive ha dato nuova vita al primo Dead Space con un remake che ha saputo potenziare sensibilmente l’aspetto grafico e quello ludico senza però alterare ciò che lo ha reso una perla degli horror nel lontano 2008. Se anche voi state per avventurarvi sulla USG Ishimura, ecco alcuni consigli utili.

Mirate agli arti

A meno che non abbiate giocato l’originale Dead Space, dovete sapere che le mostruose creature che si aggirano per i corridoi dell’enorme stazione spaziale non vanno eliminate nel modo ‘classico’. Questi insidiosi avversari non si possono mandare al tappeto con un proiettile alla testa ed occorre mirare ad altri punti vitali per poterli far fuori. Più nello specifico, i necromorfi andrebbero attaccati agli arti, i quali possono staccarsi con un colpo ben assestato. Se vi state chiedendo quali andrebbero colpiti per primi, sappiate che non esiste una scelta migliore ed è preferibile decidere in base alla situazione: staccare gli arti inferiori li rallenterà, invece privandoli degli arti superiori farete sì che diventino meno pericolosi dal punto di vista offensivo.

Stasi e Cinesi

Sebbene siano le armi da fuoco le vostre alleate più fidate in Dead Space Remake, vi suggeriamo di non sottovalutare anche i poteri speciali che il protagonista ottiene grazie ai due moduli appositi: Stasi e Cinesi. Oltre a servire per risolvere piccoli enigmi ambientali, queste due abilità possono fare la differenza anche in combattimento, poiché il giusto uso di entrambe permette di risparmiare proiettili preziosi o evitare di usare oggetti curativi. Stasi consiste in un impulso che rallenta il bersaglio per un breve lasso di tempo, così che sia più difficile per lui raggiungervi e che possiate colpirlo ai punti deboli con estrema precisione. Cinesi consiste invece nell’abilità di controllare gli oggetti a distanza e di scagliarli contro un bersaglio come se fosse un proiettile: in questo caso potreste sfruttare oggetti acuminati o esplosivi per infliggere un duro colpo ai necromorfi ed evitare di sprecare munizioni.

Fateli a pezzi

Una volta mandati all’altro mondo, i necromorfi diventano preziosi per i giocatori di Dead Space Remake. Tutti i cadaveri dei nemici, infatti, non sono semplici pezzi di carne privi di vita ma contenitori di loot che potrebbero aiutarvi a sopravvivere nelle prossime stanze della USG Ishimura. Basta premere il tasto per l’attacco corpo a corpo affinché il buon Isaac Clarke prenda a pestoni i necromorfi, facendoli ulteriormente a pezzi e, con un po’ di fortuna, facendo spuntare come per magia qualche oggetto dai loro corpi. Sappiate inoltre che i drop dipendono dalle armi nell’inventario, quindi vi sconsigliamo di tenere armi di cui non volete i proiettili nello zaino, così da ottenere solo risorse che potrebbero esservi utili.

Scegliete i potenziamenti giusti

Gestire i crediti per l’acquisto dei potenziamenti in Dead Space Remake è complicato, poiché serve selezionare con attenzione quali power-up sbloccare fra i numerosi disponibili. A meno che non preferiate distribuire gli acquisti su tutte le armi, così che tutte siano più efficaci rispetto alle loro versioni standard, potrebbe essere una buona idea quella di concentrare le spese sulla Lama al Plasma – una delle armi più versatili del survival horror - e sui potenziamenti della salute, così da aumentare la salute massima e l’indicatore RIG. Sappiate inoltre che ogni singolo aumento dell’indicatore della salute di Isaac fa sì che questa si ripristini: questo significa che potreste pensare di utilizzare questa strategia nei momenti di difficoltà ed evitare lo spreco di oggetti per il recupero della vita.

Usate il Localizzatore

Non è sempre semplice spostarsi tra le buie stanze della USG Ishimura di Dead Space Remake e in più di un’occasione potreste perdere l’orientamento. Sappiate che momenti come questi non rappresentano affatto un problema, poiché anche nel rifacimento del survival horror di Visceral Games è stato introdotto il Localizzatore, un pratico strumento che il protagonista può attivare in qualsiasi momento e che indica il percorso da seguire per raggiungere l’obiettivo. Se non sapete dove andare, quindi, attivate questo gadget e seguite il percorso indicato.

Seguite le luci azzurre

Esistono ben poche certezze per chi si avventura sull’enorme stazione spaziale di Dead Space Remake ed una di queste è che le luci azzurre indicano la presenza di loot. Queste luci sono facilmente visibili per via della scarsa luminosità della maggior parte delle stanze che compongono la mappa di gioco e sono fondamentali soprattutto per chi sta giocando il titolo ai livelli di difficoltà più alti, in cui le risorse scarseggiano. Se non volete mai restare a secco, individuate tutte le luci azzurre e raggiungetele per interagire con scatole, armadietti e altri contenitori di oggetti preziosi per la sopravvivenza.

Trucchi per accumulare crediti

In Dead Space Remake è molto importante gestire in maniera oculata i crediti accumulati nel corso della partita, poiché questa preziosa risorsa può essere investita nei potenziamenti. A tal proposito, esistono alcuni trucchetti che permettono di accumulare senza troppe difficoltà un generoso quantitativo di crediti. Nel corso del Capitolo 4 è infatti possibile mettere le mani sul Raggio a contatto, un’arma che potreste tenere con voi per motivi ben diversi da quelli che state pensando: le potenti munizioni di questo strumento di morte hanno un valore molto elevato e potrebbe essere una buona idea quella di tenere l’arma nell’inventario e vendere tutte le munizioni reperite dai cadaveri dei necromorfi.

Controllate il menu delle opzioni

Oltre alla possibilità di scegliere tra le varie modalità grafiche che favoriscono risoluzione o fluidità, Dead Space Remake include anche un paio di opzioni relative all’accessibilità che potrebbero risultarvi utili ai fini del gameplay. Scorrendo tra le varie impostazioni di gioco, infatti, è possibile ad esempio modificare le modalità di completamento dei quick time event, così che non sia necessario premere ripetutamente un tasto per sfuggire alle prese dei necromorfi e far sì che sia sufficiente tenere premuto l’apposito tasto. Altra opzione che potrebbe salvarvi la vita è il cambio automatico delle armi: in questo modo, Isaac Clarke cambierà automaticamente l’arma impugnata quando la riserva di munizioni si esaurisce, evitando di restare con l’arma scarica di fronte al nemico.