Dead Space, aspettando il remake: sulle orme di un horror indimenticabile

Nonostante circolassero dei rumor da diverso tempo, non siamo riusciti a contenere la gioia per l'annuncio del remake di Dead Space avvenuto durante l'EA Play Live 2021 di ieri 22 luglio. In vista della sua uscita, riscopriamo il capitolo originale lanciato nel 2008.

Piuttosto che proseguire la storia di Isaac Clarke interrotta al termine di Dead Space 3, Electronic Arts ha preferito affidare ad EA Motive lo sviluppo di quello che è stato descritto come un vero e proprio remake dell'originale, che per l'occasione è stato ricostruito da zero con il motore grafico Frostbite "per offrire un'esperienza di gioco più profonda e immersiva". Il titolo, in uscita su PS5, Xbox Series X e PC in una data non ancora annunciata, presenterà persino delle aggiunte alla storia.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul progetto, abbiamo ben pensato di fare un salto nel passato per riscoprire le origini di un horror di culto, che affondano nell'ormai lontanissimo 2006. Impressionati dal successo di Resident Evil 4, i ragazzi del team Redwood Shores guidati Glen Schofield produssero una demo che non faticò ad ottenere l'approvazione di Electronic Arts: il budget concesso non era esorbitante, ma il team di sviluppo, seguendo un percorso creativo pensato per limitare al minimo il dispendio di risorse, riuscì ugualmente a partorire un'esperienza che proponeva un equilibrio praticamente impeccabile tra atmosfera e azione. Il successo fu clamoroso, e Redwood si liberò dal suo ruolo di studio di secondo piano diventando Visceral Games. La storia di Dead Space cela tuttavia molti altri retroscena, che vi invitiamo a scoprire nel Video Speciale in apertura di notizia.