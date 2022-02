Dead Space, aspettando il Remake: ecco lo splendido Demake fan made per PS1

Nell'attesa di ricevere nuove info da EA Motive su Dead Space Remake, lo youtuber Rustic Games BR ha fatto appello ai suoi ricordi per ricostruire le ambientazioni e l'esperienza di gioco del kolossal splatter horror in uno splendido Demake con grafica "in stile PS1".

La grande esperienza maturata da questo creatore di contenuti specializzatosi nello sviluppo di "versioni rustiche e nostalgiche di giochi moderni" si riflette nell'eccezionale qualità del suo ultimo progetto.

Come ci viene mostrato dallo stesso autore del Demake, la sua reinterpretazione low poly di Dead Space si rifà alle dinamiche di gameplay degli action horror di metà anni '90 per dare un nuovo contesto ludico all'odissea spaziale vissuta da Isaac Clarke. Per raggiungere questi risultati, Rustic Games BR ha ridisegnato le texture con Photoshop e i modelli poligonali con Blender per poi ricomporre la scena servendosi del motore grafico Unity.

Qualora ve li foste persi, qui trovate il video del Demake 32 bit di The Last of Us creato dallo stesso Rustic Games BR e la nostra prova con il pazzesco demake gratis Bloodborne PSX, un vero e proprio videogioco da scaricare e fruire liberamente su PC grazie all'impegno e la passione profusi da Lilith Walther.