Dead Space, quanto cambia il remake su PC: dettagli Low vs Ultra, il confronto

Con un lancio di successo per la versione PC di Dead Space Remake, EA Motive ha riportato alla luce la prima avventura interstellare dello sfortunato Isaac Clarke.

A bordo della USG Ushimura, i giocatori PC potranno vivere esperienze radicalmente diverse, a seconda delle impostazioni selezionate. Come ormai da tradizione per il mercato videoludico, l'esperienza proposta da Dead Space sull'hardware è infatti ampiamente personalizzabile e scalabile. A seconda delle potenzialità della propria macchina, i giocatori possono dunque impostare livelli di dettaglio differenti. Ma quanto può variare il viaggio nel remake condotto su PC?

Un'interessante video comparativa realizzata dalla redazione USA di IGN propone un confronto tra versione PC di Dead Space Remake con dettagli a Low e ad Ultra. Il filmato, che trovate in apertura a questa news, rende evidenti le differenze proposte, sia in termini di risoluzione sia di effettistica. Con dettagli ad Ultra, il rifacimento risplende in 4K, con un sistema di illuminazione particolarmente suggestivo. Decisamente inferiore è la resa dell'horror a dettagli Low, con una risoluzione che si arresta ai 1080p.



Al momento del lancio, non sono ad ogni modo mancati problemi tecnici per le versioni PC e PS5 di Dead Space Remake. Già riconosciuti da EA Motive, gli imprevisti sono oggetto delle attività di supporto post lancio degli sviluppatori.