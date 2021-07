Dead Space: chi è il protagonista del gioco horror EA?

L'EA Play Live del 22 luglio 2021 si è concluso con il botto: dopo oltre 8 anni di assenza, un nuovo titolo di Dead Space è ufficialmente in sviluppo. Il titolo sarà un remake del capostipite della serie uscito nel 2008, sarà realizzato da EA Motive ed arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S in un futuro non meglio precisato.

Electronic Arts ha già confermato che il nuovo Dead Space sarà un remake realizzato con il Frostbyte Engine che si manterrà fedele allo stile, le atmosfere e le meccaniche del gioco originale. La storia di Dead Space Remake avrà delle aggiunte, e manterrà sempre il suo iconico protagonista. A tal proposito, se non avete avuto mai modo di giocare i vecchi episodi, sapete chi è il protagonista di Dead Space Remake? Si tratta di Isaac Clarke, un semplice ingegnere spaziale a cui viene affidato l'incarico di indagare sulla USG Ishimura, rimasta misteriosamente alla deriva nello spazio. Una volta giunto a bordo con la sua equipe, però, Isaac scoprirà che qualcosa è andato terribilmente storto dentro l'enorme stazione: tutto l'equipaggio è stato infatti massacrato o infettato da una misteriosa specie aliena, i Necromorfi, ed ora si ritrova bloccato sulla Ishimura a dover lottare per la sua sopravvivenza, in cerca di una via di fuga. Ma Isaac ha anche un'altra ragione per essere a bordo della Ishimura: la sua fidanzata Nicole era infatti all'interno della nave, e deve quindi scoprire se è ancora viva.

Una curiosità su Isaac: nel Dead Space originale era un personaggio "muto", senza mai proferire parola nell'arco di tutta l'avventura. La caratterizzazione del personaggio cambia a partire da Dead Space 2, capitolo in cui l'ingegnere dimostra maggior carattere e anche una discreta parlantina. Alla luce delle annunciate aggiunte alla narrativa del capostipite, chissà se questa caratteristica verrà mantenuta o se invece Isaac verrà trasformato in un "chiacchierone" anche per la sua prima missione. Tra le altre novità del gioco, Dead Space Remake non avrà caricamenti grazie agli SSD di PS5 e Xbox Series X/S.