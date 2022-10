Dead Space come Resident Evil 2: il concetto di remake secondo EA Motive

Presentazione dopo presentazione, Dead Space Remake appare sempre più promettente. Il ritorno dell'apprezzata serie horror di Electronic Arts si prepara ad intrattenere i giocatori PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 27 gennaio 2023 con un lavoro che vuole rispettare il gioco originale pur rinnovandolo al tempo stesso.

Proprio a tal proposito si è espresso il creative director Roman Campos-Oriola di EA Motive nel corso di un'intervista con VGC: l'autore spiega che il team di sviluppo si è ispirato a Resident Evil 2 Remake per capire come realizzare un prodotto che fosse al passo con i tempi pur non snaturando l'opera di partenza, soprattutto in ottica narrativa.

"Ci sono diverse definizioni su cosa è un remake, per me significa spostarsi ad un nuovo engine e ricostruire completamente un gioco", spiega Campos-Oriola, che approfondisce: "Oltre a questo, a seconda di quanto riprendi dal gioco originale, potrebbe non essere neanche più un remake e diventare un reboot. Un remake è restare fedeli alle fondamenta, al genere ed alla storia dell'originale. Un buon esempio in tal senso è il remake di Resident Evil 2,che pur cambiando prospettiva, rimane un survival horror e per la maggior parte racconta la stessa storia".

Secondo il creative director "credo sia simile al nostro approccio, dove abbiamo cambiato alcune cose, ricreato tutto il resto con un nuovo engine ma nel complesso abbiamo mantenuto lo stesso setting e la medesima storia". Il confronto tra Dead Space Remake e l'originale del 2008 permette di avere un assaggio di questa impostazione scelta da EA Motive, in attesa di confronti ancora più corposa una volta che la nuova versione sarà disponibile il prossimo Gennaio.

Nel frattempo in rete sono trapelati 40 minuti del gameplay di Dead Space Remake, che danno uno sguardo ancora più approfondito agli orrori che Isaac Clarke si troverà a vivere nella rinnovata Ishimura.