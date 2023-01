Dead Space: che cos'è Unitology?

Dead Space Remake è pronto a fare il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 27 gennaio 2023. I fan potranno così rivivere in chiave moderna le vicende del primo episodio dell'iconica serie horror di Electronic Arts, riscoprendone non solo gli orrori, ma anche la storia e gli inquietanti retroscena.

Vestendo ancora una volta i panni dell'ingegnere Isaac Clarke (ecco a tal proposito chi è il protagonista di Dead Space), i giocatori rientreranno anche in contatto con i seguaci di Unitology, gli antagonisti principali della saga assieme ai brutali Necromorfi (andiamo a scoprire cosa sono i Necromorfi di Dead Space). Vi ricordate che cos'è Unitology nello specifico?

La Chiesa di Unitology è una setta religiosa convinta che il manufatto alieni noti come Marchio sia la strada che porterà la razza umana alla vita eterna. Il suo reale fondatore è stato Craig Markoff, ma la figura chiave dell'organizzazione è Michael Altman, il profeta di Unitology in precedenza tra i primi a scoprire l'esistenza del Marchio e a diffonderne pubblicamente i dettagli, raccogliendo in questo modo i primi seguaci. I fedeli ritengono che le iscrizioni sopra il Marchio rivelino il reale significato della vita umana e come trascendere la morte, ignari del fatto che, in verità, le scritte rappresentano il codice DNA destinato a trasformare le persone in Necromorfi.

Nel scorso della serie Isaac si scontra ripetutamente con i membri di Unitology ed i loro piani volti a "rendere uno" il genere umano, attraverso eventi e colpi di scena destinati a cambiare il corso della storia. Dead Space Remake riprenderà questa battaglia, facendola scoprire a nuovi giocatori oltre a farla rivivere ai fan di vecchia data.