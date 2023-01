Dead Space: un cosplay di Isaac sfida i Necromorfi in attesa del Remake

EA Motive sta per riesumare uno dei titoli di maggior impatto usciti nella generazione PlayStation 3, Xbox 360 con l'imminente lancio di Dead Space Remake. Ma siamo davvero pronti per la riedizione dell'horror uscito in origine nel 2008 con EA Games e Visceral Games? Isaac Clarke certamente lo è.

Il provato in anteprima di Dead Space Remake ha convinto. Tensione e paura sono sempre alle stelle nel gioco di EA Motive, che dunque renderà onore a quello che per molti è uno dei migliori videogiochi horror mai sviluppati.

In Dead Space Remake i giocatori di nuova generazione avranno modo di fare la conoscenza di Isaac Clarke, un semplice ingegnere minerario che lavora per una compagnia di estrazione mineraria nella galassia e che viene coinvolto in un orribile incidente. Salito a bordo della USG Ishimura per riparare un guasto ai sistemi si rende conto che la nave spaziale è infestata da creature antropomorfe chiamate Necromorfi.

In questo cosplay di Isaac da Dead Space vediamo l'ingegnere indossare la sua tuta per le riparazioni e impugnare la Lama al Plasma, uno strumento di lavoro dei minatori che è tuttavia perfetto per recidere gli arti dei Necromorfi. Nello shooting dell'artista @Peep_cosplay possiamo vedere il protagonista in varie angolazioni e ammirare la fedeltà della tuta indossata.