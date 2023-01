Dead Space: il film è in lavorazione? John Carpenter lancia indizi

Nei mesi scorsi John Carpenter si è detto disponibile a girare il film di Dead Space. Ebbene, ai microfoni di Variety.com il Maestro dell'Horror è tornato sull'argomento per offrire degli indizi sulla lavorazione di questa (per ora del tutto ipotetica) trasposizione cinematografica dello splatter horror di EA.

Da sempre appassionato di videogiochi, il regista di film culto come La Cosa, Fuga da New York e Grosso Guaio a Chinatown spiega infatti di aver 'sentito parlare' di un film ambientato nella dimensione sci-fi di Dead Space.

In un passaggio dell'intervista a Variety.com, Carpenter solletica la curiosità del suo interlocutore ricordando le sue recenti dichiarazioni sul film di Dead Space per poi sottolineare ironicamente come "non posso credere a come si siano diffuse quelle parole. Voglio dire, sono un grande fan dei videogiochi, tendo a giocarli tutti. Perciò un giorno mentre guardavo la nuova fotogamera digitale RED esternai il mio desiderio di dirigere un film su Dead Space. Quelle frasi hanno fatto il giro dei social e tutti hanno cominciato a chiedermi quando lo faro. Ma credetemi, non lo farò perché penso che abbiano già coinvolto un altro regista".

Il Maestro dell'Horror rimarca il concetto appena espresso riferendosi indirettamente al sempre più imminente lancio di Dead Space Remake per sostenere che "non mi hanno chiesto di fare il film di Dead Space. Quindi finché qualcuno non me lo propone, non lo farei. Ma c'è una nuova versione di Dead Space in arrivo a gennaio e io sono ancora qui".