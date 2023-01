Dead Space: dove gira meglio? Il confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Dead Space Remake è finalmente disponibile da oggi, e il canale YouTube ElAnalistaDeBits non ha perso occasione per mettere sotto la lente di ingradimento tutte le versioni del rifacimento del survival horror Sci-Fi curato da EA Motive.

Con Dead Space Remake l'avventura di Isaac Clarke si rifà il look con una grafica completamente next-gen. Il comparto grafico è così elaborato che sia PS5 che Xbox Series X non raggiungono i 4K nativi neppure a 30 frame al secondo. Sia sulla console Sony che Microsoft abbiamo i 1440p a 30fps in Quality Mode, mentre passando alla Performance Mode si ottengono i 2048x1080p a 60fps. Per quanto riguarda Xbox Series S, abbiamo i 1440p dinamici a 30fps.

La Quality mode migliora l'illuminazione volumetrica, l'occlusione ambientale, le ombre e alcuni effetti di post-elaborazione su PS5 e XSX. Tuttavia, questi cambiamenti sono appena percettibili, secondo l'analisi. Il PC presenta texture migliori, filtri anisotropici, ombre ed effetti volumetrici di qualità superiore. I preset grafici su entrambe le console sono equivalenti alle impostazioni "Alto" disponibili PC.

La Quality Mode su console e il Ray-Tracing su PC aggiungono un'occlusione ambientale più accurata per alcuni elementi. Riflessi e ombre non hanno Ray-Tracing in nessuna versione. Xbox Series S non ha Ray-Tracing e presenta alcune mancanze nell'illuminazione, nelle texture e nelle ombre. PS5 ha un VRS (Variable Rate Shading) più invadente, causando artefatti grafici più evidenti rispetto a Xbox Series X.

Dead Space Remake ha uno dei migliori sistemi di illuminazione e audio che si siano mai visti, secondo ElAnalistaDeBits, ma è lo stesso elemento che rende tanto impegnativo renderizzare il titolo per le viarie piattaforme e configurazioni. Infine, PS5 ha tempi di caricamento leggermente più lenti rispetto a Xbox Series.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dead Space.