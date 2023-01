Dead Space invade Steam, ma non batte Hogwarts Legacy: successo anche per Hi-Fi Rush

In attesa di scoprire se realmente EA Motive realizzerà Dead Space Remake 2, il rifacimento dell'horror sci-fi conquista senza troppe difficoltà la community PC.

Stando agli ultimi dati di vendita diffusi da Steam, il ritorno di Isaac Clarke ha infatti conquistato in un colpo solo molteplici posizioni in classifica. Nella più recente Top 10 settimanale diffusa dallo store Valve, il remake di Dead Space si colloca in terza, quarta, sesta e settima posizione, con ottime performance per le vendite e i preordini delle diverse edizioni del gioco disponibili.

Nonostante l'ottimo esordio, EA Motive non riesce però a scalzare dalla vetta l'attesissimo Hogwarts Legacy, grande protagonista tra i nuovi videogiochi in arrivo a febbraio 2023. L'Action RPG ambientato nell'universo di Harry Potter rimane infatti il titolo più venduto su Steam, secondo solamente alle vendite totalizzate da Steam Deck. Di seguito, vi riportiamo la classifica completa aggiornata all'ultima settimana e ordinata per entrate generate dalle singole produzioni.

Top 10 settimanale di Steam

Steam Deck; Hogwarts Legacy; Dead Space; Dead Space; Red Dead Redemption II; Dead Space Deluxe; Dead Space; Hi-Fi Rush; Call of Duty: Modern Warfare II; Hogwarts Legacy;

Da segnalare su questo fronte l'ottimo debutto di Hi-Fi Rush, con lo shadow drop dell'Action Rhythm game di Tango Gameworks che sembra aver conquistato il grande pubblico attivo su PC. Nonostante un prezzo di listino di 29,99 euro - nettamente inferiore rispetto a Hogwarts Legacy o Dead Space Remake - il gioco riesce infatti a conquistare l'ottava posizione in classifica.