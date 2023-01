Dead Space: Isaac e gli altri personaggi avranno ruoli espansi nel Remake, parla EA

Con il debutto di Dead Space Remake distante ancora poche settimane, Electronic Arts sta rivelando sempre più dettagli sul rifacimento dello storico primo episodio della serie, pronto a rivivere su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 27 gennaio.

Oltre ad aver rivelato che l'UI della mappa di Dead Space Remake sarà in 2D, il realization director Joel MacMillan ha confermato che tutti i personaggi dell'originale Dead Space avranno un ruolo più ampio nel Remake. Ciò non riguarda solo il protagonista Isaac Clarke, che essendo questa volta doppiato (nel gioco del 2008 era invece muto) ha richiesto una revisione della narrativa pensata appositamente per la nuova versione, ma anche per tutti i comprimari come Nicole Brennan e Challus Mercer, persino comparse minori come Jacob Temple ed Elizabeth Cross, avranno più spazio nel remake. Inoltre, collegate a ciascuno di essi, ci saranno anche attività secondarie inedite volte ad approfondire il loro background.

"Era importante dare loro maggiore background, profondità e motivazioni, in modo che i loro rapporti interpersonali avessero un significato maggiore. Per cui ci saranno tematiche molto avvincenti che il giocatore potrà scoprire attraverso nuove missioni secondarie", afferma MacMillan. In ogni caso il focus principale ruota sempre attorno ad Isaac, e sul protagonista gli autori hanno concentrato gli sforzi maggiori per renderlo questa volta un personaggio molto più concreto ed attivo.

"Adesso è maggiormente coinvolto nell'evoluzione degli eventi e nella risoluzione di ogni problema. E' ora parte concreta delle conversazioni, e ciò dona maggiore profondità al personaggio, gli lascia maggior margine di azione", dichiara il creative director Roman Campos-Oriola a proposito del "nuovo " Isaac.

EA sembra dunque aver investito il massimo impegno possibile nel riportare in scena l'amato brand survival horror dopo un decennio di assenza, e tra poco scopriremo i risultati dei loro sforzi. Tanti i cambiamenti pensati dagli sviluppatori, sebbene non tutti alla fine andati in porto: ad esempio EA Motive voleva rimuovere la pausa da Dead Space Remake, ma l'idea è stata poi scartata.