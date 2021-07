Dead Space, l'orrore sta tornando: chi è al lavoro sull'ambizioso Remake?

Con la presentazione ufficiale del primo teaser trailer del nuovo Dead Space, la dirigenza di Electronic Arts ha confermato l'imminente ritorno dell'inquietante opera sci-fi.

Con un rifacimento ambizioso, il remake punta a traportare su console next gen e PC l'indimenticabile orrore di Dead Space. A tal fine, EA ha nel tempo assemblato un team di sviluppo composto da grandi appassionati dell'opera originale, che vanta al suo interno veterani provenienti da grandi realtà produttive videoludiche. Al timone del nuovo Dead Space, troviamo innanzitutto il Senior Producer Philippe Ducharme, il Creative Director Roman Campos-Oriola e l'art Director Mike Yazijian.

Il primo è stato assunto appositamente da Electronic Arts per la realizzazione del remake nel corso dell'ottobre 2020. Il secondo ha invece abbandonato le fila di Ubisoft Montréal dopo aver lavorato come direttore artistico per For Honor. In precedenza, Campos-Oriola si era inoltre dedicato allo sviluppo di Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, Red Steel 1 e Red Steel 2. Infine, Yazijian invece non è nuovo all'universo della serie survival horror: l'Art Director ha infatti contribuito allo sviluppo di Dead Space 2. Il professionista ha inoltre rivestito il medesimo incarico di recente per Star Wars: Squadrons e Batman Arkham: Origin.



Al trio, si affiancano molteplici professionisti di valore, tra i quali possiamo citare Dino Ignacio, tra gli sviluppatori dell'originale Dead Space, Gary Stewart, veterano della serie Mass Effect di BioWare, e Eric Baptizat, Game Director di Assassin's Creed: Valhalla.