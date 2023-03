Dead Space: un orrore da vivere in prima persona con la mod FPS del gioco originario

Se in rete si continua a discutere del sondaggio di EA sullo sviluppo di Dead Space Remake 2 e 3, il creatore di contenuti conosciuto come Reverse Engineering Gamer preferisce guardare al passato della serie: grazie alla sua ultima mod, l'originario Dead Space si trasforma in un FPS a tinte splatter horror!

Dalle pagine di NexusMods, lo sviluppatore amatoriale spiega che la creazione delle funzionalità basilari di questa mod ha richiesto poco più di cinque giorni di lavoro, ma che "per la messa a punto ho dovuto lavorare diversi mesi, dall'individuazione delle funzioni logiche alle modifiche delle variabili ingame, passando per i bug degli script, i playtest e le modifiche dei puntatori".

Almeno inizialmente, il modder pensava di poter trasformare l'originario Dead Space del 2008 in un horror in soggettiva semplicemente cambiando i parametri della telecamera, salvo poi scoprire di dover dedicarsi ai tanti aspetti che hanno implicato, appunto, la profonda modifica delle funzioni ingame deputate alla gestione dell'inquadratura nelle fasi di esplorazione e combattimento, come pure dei parametri per l'interazione con gli oggetti dello scenario come munizioni, congegni e porte.

Qualora foste interessati, potete scaricare in via del tutto gratuita la mod che trasforma l'originario Dead Space in un FPS horror accedendo all'apposita scheda su NexusMods (trovate il link in calce alla notizia). Già che ci siamo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Dead Space Remake.