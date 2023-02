Dead Space: il papà della serie ringrazia EA per la cura riposta nel remake

Noto per essere stato il co-creatore della serie di Dead Space, oltre che per aver recentemente diretto The Callisto Protocol, Glen Schofield si è congratulato con EA Motive ed ha ringraziato lo studio per la cura riposta nel remake del primo capitolo della serie survival horror.

Schofield, che attualmente ricopre il ruolo di CEO di Striking Distance Studios, è stato il creatore e produttore esecutivo della versione originale del 2008 di Dead Space di EA. Ha poi lasciato EA per co-fondare Sledgehammer Games, il che significa che non ha avuto alcun coinvolgimento nel resto della serie. In Striking Distance si è quindi dedicato a The Callisto Protocol, considerato come una sorta di successore spirituale di Dead Space (seppur con evidenti differenze strutturali). Ciò ha portato a una specie di testa a testa in cui The Callisto Protocol e Dead Space sono stati rilasciati a meno di due mesi l'uno dall'altro, ma Schofield non ha fatto alcuna fatica ad elogiare il lavoro di EA Motive.

"A tutti voi che avete lavorato all'originale, grazie per il vostro contributo ad un gioco fantastico", ha scritto rispondendo a un post di sua figlia Nicole (che ha lavorato come enviromental artist su The Callisto Protocol) pubblicato su LinkedIn riguardo al remake. "Ha resistito alla prova del tempo. E a Motive, grazie per la cura riposta nel ricreare fedelmente il gioco. Congratulazioni".

Nonostante sia stato favorevolmente accolto, una fetta di utenza ha sollevato delle polemiche definendo Dead Space un gioco "woke".