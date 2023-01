Dead Space: la patch del day one causa problemi grafici su PS5?

Con Dead Space Remake è certamente un titolo che "mostra i muscoli" dal punto di vista grafico, tuttavia sembra che, a giudicare da alcune testimonianze emerse in rete, il gioco stia soffrendo di alcuni fastidiosi problemi visivi su PlayStation 5.

Secondo alcuni utenti che hanno avuto la possibilità di giocare al titolo già da ieri, il comparto grafico di Dead Space non presentava problemi prima del lancio della patch del day one. A seguito della distribuzione dell'update, alcuni hanno notato determinate zone dell'astronave Ishimura renderizzate in modo fortemente impreciso. Un utente teorizza che il problema derivi da un errore che coinvolge il Virtual Super Resolution (VSR) di AMD, che consente ai giochi di eseguire il rendering a risoluzioni più elevate e quindi ridimensionarli alla risoluzione inferiore del display utilizzato.

Al momento non è chiaro se questo bug, che sembra interessare solo alcuni giocatori PS5, sia dovuto al gioco stesso o magari a determinati tipi di pannelli. Altri utenti hanno notato problemi con l'illuminazione e in un thread separato su reddit si segnalano casi di black screen dopo aver accettato i termini e gli accordi all'avvio del gioco. Privo di problemi tecnici, il remake curato da EA Motivo mette in mostra un comparto grafico notevole, come dimostra il video confronto di Dead Space su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Per ulteriori approfondimenti sul rifacimento di Electronic Arts vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dead Space.