Dead Space dal peggiore al migliore: la classifica dell'orrore EA

Dead Space ha saputo ritagliarsi il suo importante spazio nel panorama dei survival horror. Nonostante un'assenza di oltre un decennio i fan non hanno mai dimenticato le disavventure dell'ingegnere Isaac Clarke, ed i grandi consensi riscossi da Dead Space Remake sono lì a provarlo. A questo punto, qual è il migliore della serie?

La classifica della serie principale di Dead Space è qui a darci la risposta. Ecco qual è il capitolo meno riuscito e qual è invece il titolo più bello del franchise prodotto da Electronic Arts:

4 - Dead Space 3

Non sorprende che il fanalino di coda sia Dead Space 3. Sebbene abbia comunque riscosso buonissimi risultati di critica (media di 78 su Metacritic per le versioni PC e Xbox 360, 76 invece su PS3), il terzo capitolo non riuscì a convincere del tutto il pubblico, rimasto poco colpito dalla svolta molto più Action rispetto ai predecessori e ad un ridimensionamento dell'atmosfera horror a favore dell'adrenalina più marcata. Il mancato successo commerciale del gioco, inoltre, ha portato EA a mettere in pausa il brand per un decennio, tornato in scena soltanto con Dead Space Remake all'inizio del 2023

3 - Dead Space

Il classico originale del 2008 ebbe un grande impatto all'epoca del suo debutto. Con medie di 89, 88 e 86 rispettivamente su Xbox 360, PS3 e PC, il primo Dead Space si impose come uno dei migliori survival horror della sua generazione, conquistando critica e pubblico grazie al suo gameplay ben collaudato, il design raccapricciante dei Necromorfi e le atmosfere claustrofobiche della stazione spaziale USG Ishimura. Per molti, ancora oggi, l'apice del brand.

2 - Dead Space Remake

EA lo ha detto: Dead Space Remake è nato principalmente per i fan ed i risultati si vedono proprio tutti. Con un metascore di 89 su PS5 e Xbox Series X/S, a cui si affianca l'87 della versione PC, Dead Space Remake è una grandissima reinterpretazione dell'opera originale, aggiornata ai tempi odierni e perfezionata nei suoi aspetti meno riusciti. Il risultato finale è uno dei migliori remake attualmente sulla piazza, imperdibile per tutti coloro che hanno atteso a lungo il ritorno del franchise.

1 - Dead Space 2

Nonostante un'impostazione più incline all'azione, Dead Space 2 era un eccellente esempio di come realizzare un Action/Horror di elevata caratura. L'avventura di Isaac tra gli orrori dello Sprawl ha saputo regalare momenti di elevata tensione e coinvolgimento, dimostrandosi ancora più varia e piena di sorprese rispetto al predecessore. Dead Space 2 è l'unico gioco della serie ad aver toccato un metascore di 90 grazie alla versione Xbox 360, raggiungendo invece 89 su PC e 87 su PC. Chissà allora se per davvero vedremo mai un eventuale remake di Dead Space 2 nei prossimi anni.

Gli spin-off

Oltre ai giochi principali, EA ha prodotto anche alcuni spin-off della serie, sebbene si siano trattati sostanzialmente di progetti minori senza grosse pretese. Di questi il più interessante è comunque Dead Space Extraction, uno sparatutto su binari prequel del gioco originale e pubblicato originariamente su Wii, dove ha raggiunto una media su Metacritic di 82. Dead Space Ignition è invece l'esatto opposto: nonostante la formula inconsueta in stile Action/Puzzle, questo specifico gioco si è rivelato un fallimento su tutta la linea, non andando oltre un metascore di 36. E' infine esistito un Dead Space per sistemi mobile, pubblicato nel 2011 ed ambientato a cavallo tra i primi due giochi: all'epoca ottenne ottimi riscontri da parte della critica, ma sfortunatamente il gioco è stato rimosso dagli store iOS e Android e dal 2016 non è più disponibile per l'acquisto.