Dead Space, è polemica: le donne sono più mature e meno formose nel remake

I primi 18 minuti di gameplay di Dead Space Remake hanno evidenziato una particolarità in alcuni modelli femminili, in particolare quelli di Nicole e Kendra, che appaiono in una forma molto diversa rispetto a quanto visto nell'originale Dead Space del 2008.

Per quanto riguarda Nicole, in Dead Space Remake viene raffigurata come una signora apparentemente di mezza età, con una voce molto matura e in generale un look e un volto più adatto a quello di un signora adulta che di una giovane donna. E' vero, non sappiamo l'età di Nicole e nel gioco originale questo dettaglio non viene mai svelato ufficialmente nella lore di Dead Space.

Altro caso è quello di Kendra, anche in questo caso il modello è stato modificato, cambiano le forme del personaggio e anche in questo caso il volto e l'aspetto generale. Come potete vedere nell'immagine, le modifiche estetiche sono evidenti.

Questi cambiamenti hanno dato il via ad una polemica che ha preso piede anche su Steam, dove c'è chi ipotizza che il cambiamento possa essere legato a motivazioni politiche e chi invece parla di cambiamenti necessari per adattare l'estetica e la personalità delle due donne ai giorni nostri. Certo è che Nicole in particolare aveva già subito alcune modifiche da Dead Space a Dead Space 2, senza particolare clamore.