Dead Space Remake: le prime due ore di gioco sono già finite in rete, occhio agli spoiler

Dead Space è stato nuovamente vittima di un leak. Dopo il trailer di lancio "L'umanità finisce qui", finito online con diverse ore d'anticipo rispetto al programma stabilito da Electronic Arts ed EA Motive Studio, oggi è toccato alle fasi iniziali dell'avventura affacciarsi nel web anzitempo.

Nella tarda serata di ieri è stata trasmessa su YouTube una lunga sessione giocata del remake di Dead Space, che fondamentalmente corrisponde alle prime due ore e mezza dell'avventura. Il doppiaggio e i sottotitoli indicano chiaramente che a farlo è stato un giocatore francese, ma la paura non ha lingua e nazionalità, dunque vi consigliamo di muovervi con circospezione in rete per evitare di incorrere in spoiler di vario genere. Il filmato è infatti ancora visibile su YouTube ed è stato condiviso anche su altri social come Reddit. Sappiamo che Dead Space non è un gioco davvero nuovo, ma molti di voi potrebbero non aver mai avuto modo di giocare al classico del 2008, inoltre anche scoprire le modifiche apportate dai ragazzi di Motive Studio fa indubbiamente parte dell'esperienza.

Il lancio del remake di Dead Space è ormai vicinissimo, essendo previsto per la giornata di venerdì 27 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Se lo avete preordinato sulle console di casa Microsoft potete già procedere al pre-load, mentre se possedete una PS5 o un PC dovrete attendere fino alle ore 17:00 di mercoledì 25 gennaio. Se state cercando un modo per ammazzare il tempo prima di tornare sulla USG Ishimura e non avete paura di qualche piccola anticipazione, potete già consultare la lista dei trofei e degli obiettivi di Dead Space Remake, che include anche un indizio su un finale alternativo...