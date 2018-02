Dead Space: il primo capitolo è scaricabile gratis su Origin

, primo omonimo capitolo della trilogia action-horror sviluppata dall'ormai defunta, è ora disponibile per il download gratuito su Origin, la piattaforma per il gaming su PC di proprietà di

Il primo Dead Space, uscito nel 2008 su PC, PS3 e Xbox 360, è ad oggi riconosciuto dalla maggior parte dei fan come il miglior capitolo della saga, nonché come uno dei più sorprendenti videogiochi della scorsa generazione videoludica. Se siete pronti ad impersonare Isaac Clark ed affrontare i Necromorfi che popolano la USG Ishimura, potete seguire questo link, da cui potete far partire il download gratuito, facente parte dell'offerta "Offre la Ditta" di Origin.

Dead Space è disponibile per PC, PS3 e Xbox 360. Visceral Games ha visto la sua triste chiusura nei mesi scorsi, in merito al revamp che il nuovo gioco di Star Wars ha subito dopo il cambio delle politiche di Electronic Arts.