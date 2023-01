Dead Space e i problemi grafici: disponibile la patch su PC e PS5

Come vi abbiamo segnalato negli ultimi giorni, diversi giocatori hanno segnalato una serie di bug grafici in Dead Space remake. Il team di EA Motive ha promesso che avrebbe distribuito a breve un aggiornamento per mettere una toppa alla situazione, e così è stato.

Tramite un post pubblicato su Twitter, EA Motive ha confermato che una nuova patch di Dead Space è ora disponibile per il download su PC e PlayStation 5. Come riporta PlayStation Game Size, la patch pesa in totale 257MB. Il team sta continuando a lavorare per rendere l'update al più presto scaricabile anche tramite l'app EA e su console Xbox Series X|S.

Come possiamo evincere dal cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, la patch non fa altro che correggere i problemi grafici riscontrati dall'utenza in questi primi giorni di debutto di Dead Space. Come confermato da EA Motive in un suo precedente intervento sulla vicenda, dovrebbe essere ora disponibile su PC un'opzione con cui disattivare il Variable Rate Shading (VRS), tecnologia di AMD che apparentemente era legata ai bug visivi.

Nonostante questi piccoli inciampi tecnici, Digital Foundry ha eletto Dead Space come uno dei migliori remake di sempre, grazie al lavoro certosino svolto da EA Motive per donare nuova linfa vitale al franchise di Electronic Arts. Come proseguirà la serie nei prossimi anni? Al momento non abbiamo certezze, ma gli sviluppatori hanno dichiarato di avere delle idee per il futuro di Dead Space.