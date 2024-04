Dead Space Remake 2 è stato cancellato? Electronic Arts smentisce tutto

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dal noto insider e giornalista videoludico Jeff Grubb, EA Motive avrebbe accantonato Dead Space 2 Remake. Il progetto sarebbe arrivato soltanto alla fase di concept, per poi essere scartato in favore di Iron Man Project e del trasferimento di risorse al neonato team dedicato alla serie di Battlefield.

L'indiscrezione ha immediatamente scatenato il malcontento tra la fanbase della serie horror. Dead Space Remake, sviluppato proprio da EA Motive, è stato ben accolto da critica e giocatori, e secondo i (pochi) dati diffusi pubblicamente sembra che il rifacimento abbia ottenuto anche un buon successo commerciale. Nonostante questo, Grubb ha lasciato intendere che i numeri di vendita non fossero sufficienti a giustificare l'investimento di risorse in un secondo remake.

A smentire queste voci ci ha pensato direttamente Electronic Arts, che ha evidentemente drizzato le antenne e appreso del rumor diffuso da Grubb. "Normalmente non commentiamo le voci, ma questa storia non ha alcuna validità", è la breve dichiarazione che EA ha rivolto ad IGN.com.

Il publisher non ha riportato le vendite ufficiali del remake di Dead Space, ma sappiamo per certo che si è affermato come uno dei giochi più venduti negli USA a gennaio 2023. Una fonte vicina ad Electronic Arts entrata in contatto con IGN.com ha affermato che il publisher si ritiene in realtà soddisfatto del numero di copie vendute dal gioco.

Cosa vuol dire questo per il futuro della serie? Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito ad una futura espansione del franchise horror. Ciò che sappiamo è che EA Motive ha dato vita ad un team che affiancherà DICE nello sviluppo di Battlefield, e che lo studio continua a lavorare sul nuovo gioco dedicato ad Iron Man.

