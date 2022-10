Dead Space Remake ad 80 euro: il prezzo non convince i giocatori console

Come vi abbiamo riferito pochi giorni fa, Dead Space Remake costerà 80 euro nella sua versione standard su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sembra che la notizia non abbia fatto fare i salti di gioia ai giocatori, molti dei quali si sono detti perplessi riguardo alla decisione presa da Electronic Arts.

A sollevare il malcontento fra l'utenza è che il remake, seppur all'apparenza di ottima fattura, rimane una versione rielaborata di un titolo pubblicato ormai 14 anni fa. Il prezzo di 80 euro è generalmente tollerato più facilmente nel caso di giochi fatti completamente da zero appositamente per le console current gen, ed è invece stato fonte di polemiche e discussioni nel caso di The Last of Us Parte I.

"Il remake di Dead Space è stupendo ma, lo ripeto, non lo comprerò per $70, aspetterò che il prezzo scenda un po'", ha ad esempio scritto un fan su Twitter, come riportato da Eurogamer.net. "Quindi il remake di Dead Space costa £70 su console ma £50 su PC", ha detto un altro utente. "Il gaming su console è un'enorme fregatura".

Sebbene i commenti di disappunto non manchino, non tutti sono concordi nel puntare il dito contro EA Motive, con alcuni che si dicono pienamente fiduciosi nelle potenzialità del progetto di restauro: "Alcune persone sono arrabbiate per Dead Space perché costa ben $70. Vorrei che il prezzo fosse $60, ma il fatto che abbia il doppio del doppiaggio, nuove missioni secondarie, nuovi personaggi, nuovi elementi di gameplay... A mio parere questo sembra un vero remake completo. Sono felice di pagare il prezzo pieno!", ha dichiarato un utente. E voi cosa ne pensate al riguardo? Il prezzo di Dead Space Remake su console è davvero eccessivo?

Nell'attesa del debutto fissato al 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, è stato smentito che Dead Space Remake arriverà anche su PS4.