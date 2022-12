Dead Space Remake alza la tensione con eventi dinamici: cos'è il Regolatore d'Intensità?

Una delle sfide più grandi per un remake, oltre a dover risultare appetibile alle nuove generazioni, è riuscire ad appassionare anche coloro che hanno già affrontato l'esperienza originale. I ragazzi di EA Motive, autori di Dead Space Remake, hanno raccolto questa sfida con grande impegno, mettendo a punto il cosiddetto Regolatore d'intensità.

Sviluppato appositamente per il remake di Dead Space, il Regolatore d'intensità è un sistema dinamico che genera situazioni sempre nuove con l'obiettivo di mantenere alta la tensione e ridurre al minimo la prevedibilità degli eventi. Ne hanno parlato in maniera approfondita Eric Baptizat (Direttore di Gioco Senior), Dan Kim (Progettista dei Sistemi Senior) e Steven Ciciola (Capo Progettista Livelli Associato) sulle colonne del sito ufficiale di Electronic Arts.

"Il Regolatore d'intensità è un modo per controllare il livello di tensione di chi gioca, per garantire che ci siano sempre avvenimenti imminenti. Ci permette di controllare le emozioni e la tensione, e di tenere sempre sulle spine e con la guardia alzata chi gioca", ha affermato Baptizat.

"Il sistema coinvolge l'organizzazione dei contenuti, la rigenerazione e il controllo del ritmo", ha aggiunto Kim. "Secondo i nostri calcoli, il sistema ha più di 1200 eventi unici, con un'enorme varietà di combinazioni possibili. Vari elementi, come modifiche dell'audio o dell'illuminazione, nebbia, vapore, rigenerazione dei nemici... Tutti questi, combinati tra loro in maniera stratificata, creano incontri che somigliano a situazioni curate nel minimo dettaglio".

Ciciola ha offerto un esempio del funzionamento del Regolatore d'intensità: "Teniamo sotto controllo l'intensità del gioco mentre si passa da una stanza all'altra. Potrebbe esserci una stanza facile, con qualche suono qua e là, e basta... Ma poi potresti entrare in un'altra stanza, e trovarti improvvisamente davanti un Dilaniatore che spunta da una presa d'aria della parete, oltre a un guasto delle luci; inoltre, l'ambiente è offuscato dalla nebbia e l'intensità si innalza notevolmente. Ma poi, ecco che arriva il momento di tirare il fiato. Perché in sostanza monitoriamo i picchi e i cali della tensione, per assicurarci che il gioco non si riduca a una sequenza ininterrotta di eventi ad alta intensità. Sarebbe emotivamente estenuante".

Il sistema, dunque, si regola da solo, cercando di sorprendere in continuazione i giocatori e tenere alta la tensione senza esagerare. Cosa ne pensate del Regolatore d'intensità? Ditecelo nei commenti! Prima, però, vi ricordiamo che il remake di Dead Space verrà lanciato il 27 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Avete già visto il video-confronto con l'originale Dead Space?