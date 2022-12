Dead Space Remake più ambizioso che mai: EA Motive racconta il survival horror

Con l'ingresso di Dead Space Remake in fase Gold, è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il ritorno sulle scene dell'iconico survival horror, pronto a tornare a nuova vita grazie agli autori di EA Motive.

E proprio gli sviluppatori di Electronic Arts hanno di recente offerto alcune interessanti anticipazioni sulle rivoluzioni che i giocatori possono aspettarsi di trovare all'interno del rifacimento. Intervistati dalla redazione statunitense di IGN, gli autori di Dead Space Remake hanno compiuto un interessante viaggio tra passato e presente, per riscoprire le ragioni del successo di Dead Space e illustrare le novità portate dal remake grazie al progresso tecnologico.

Accanto all'evidente ammodernamento del comparto grafico, i passi in avanti compiuti dallo sviluppo videoludico avranno conseguenze anche in termini di gameplay. Ad esempio - ha spiegato EA Motive - la possibilità di dare vita ad una nebbia realistica e animata in tempo reale dall'engine consentirà di celare al suo interno nemici in agguato. I giocatori potranno persino perdere le tracce dei mostri nelle aree nebbiose. I nuovi giochi di luce resi possibili dal Ray Tracing, inoltre, contribuiranno a creare un'atmosfera incredibilmente immersiva in Dead Space Remake, grazie alle continue contrapposizioni tra luce e ombra.



La ricostruzione delle ambientazioni attuata da EA Motive ha inoltre consentito di convertire la Ishimura in una reale nave spaziale, con aree completamente interconnesse e liberamente attraversabili. L'opera di ricostruzione ha consentito di aggiungere aree inedite, che saranno portate alla vita grazie ad oltre 400 possibili trigger. L'apparizione di nemici, interazioni ambientali, effetti audio sono solo alcuni degli strumenti che EA Motive ha utilizzato per tenere costantemente stimolata l'attenzione del giocatore, grazie all'inclusione di un Regolatore d'Intensità in Dead Space Remake.