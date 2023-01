Dead Space Remake, arrivano le recensioni: svelata la scadenza dell'embargo

A pochi giorni di distanza dallo sblocco di Dead Space Remake, gli appassionati di survival horror possono prepararsi a leggere le prime recensioni dell'opera creata da EA Motive.

Il team di Metacritic - noto portale di aggregazione delle valutazioni - ha infatti confermato che i giudizi sul titolo saranno pubblicati dalle testate internazionali nel corso della giornata di domani, giovedì 26 gennaio 2023. Purtroppo, al momento, i gestori del sito non hanno potuto confermare alcun orario specifico in merito alla scadenza dell'embargo relativo a Dead Space. Per produzioni di questa portata, la finestra più probabile sembra essere quella pomeridiana, ma a questo punto non resta altro da fare che attendere pazientemente la giornata di domani.

Nel frattempo, i giocatori desiderosi di tornare a bordo della USG Ishimura dovranno prestare un po' di attenzione: le prime due ore di gioco di Dead Space Remake sono infatti trapelate in rete. Trattandosi di un rifacimento, è difficile che incappare nel contenuto possa rovinare l'esperienza al nuovo pubblico, ma nel caso in cui non desideriate alcuna anticipazione sul rifacimento consigliamo di essere cauti. Al momento, in rete è reperibile anche la lista Trofei di Dead Space, comprensiva di molti dettagli sul remake sviluppato da EA Motive.