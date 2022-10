Dead Space Remake arriverà anche su PS4? Lo suggerisce una pagina PlayStation

Con l'uscita distante ancora pochi mesi, Electronic Arts ha mostrato il nuovo gameplay trailer di Dead Space Remake, dandoci un assaggio di ciò che offrirà la nuova versione dell'iconico survival horror pubblicato originariamente nel 2008.

Il remake della prima avventura horror di Isaac Clarke è previsto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 27 gennaio 2023. Il progetto è dunque pensato per le piattaforme di nuova generazione, eppure un avvistamento sospetto potrebbe aver suggerito il possibile arrivo del gioco firmato EA Motive anche su PlayStation 4.

Nel ricaricare il trailer sulla propria pagina Youtube, PlayStation Latinoamerica cita nel titolo anche la console di vecchia generazione oltre a PS5. Né Sony, né EA hanno mai fatto annunci in merito all'esistenza di una versione old-gen per il nuovo Dead Space, dunque le cose sono due: o si è trattato di un errore da parte di PlayStation Latinoamerica, oppure qualcosa bolle effettivamente in pentola e potrebbe arrivare un annuncio in merito da un momento all'altro.

Non sarebbe inoltre la prima volta che un progetto pensato come esclusiva next-gen arrivi poi sulle piattaforme della precedente generazione: si pensi a Resident Evil 4 Remake annunciato anche per PS4, nonostante fosse originariamente atteso solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Che anche Dead Space Remake segua la stessa strada? Si attendono conferme o smentite da parte di Sony ed EA.