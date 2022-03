Dead Space Remake uscirà nei primi mesi del 2023: nuovi video sui Suoni della Paura

L'atteso livestream di Dead Space Remake offre al team di EA Motive l'opportunità di illustrare il lavoro che sta portando avanti per migliorare l'audio del kolossal horror sfruttando la potenza computazionale delle piattaforme di ultima generazione.

L'evento mediatico sui Suoni della Paura del Remake di Dead Space consente così a Motive di descrivere la filosofia abbracciata dallo studio per attualizzare l'esperienza audio e il gameplay dell'odissea a tinte oscure con protagonista Isaac Clarke.

Pur rimarcando il loro impegno di rimanere fedeli alle atmosfere e ai suoni iconici del titolo primigenio, i ragazzi di EA Motive spiegano di voler riprogettare l'audio per adattarlo all'esperienza di gioco e riuscire, così facendo, a restituire a schermo un titolo dalle atmosfere ancora più disturbanti e 'viscerali'.

In quest'ottica rientra l'adozione del nuovo Sistema A.L.I.V.E., una funzione che modificherà i rumori in base a fattori dinamici come la frequenza cardiaca o il respiro affannato di Isaac dopo ogni combattimento. In tal senso rientrerà il lavoro profuso da Motive nel controllare ogni livello audio con un sistema analogo a quello adottato per gestire l'illuminazione Ray Tracing: la percezione dei suoni restituiti a schermo cambierà in base al materiale e alle superfici su cui rimbalzeranno i raggi che simuleranno le onde sonore.

Anche le armi produrranno effetti sonori diversi in funzione del contesto, dal rumore provocato dall'impatto con i tessuti molli dei Necromorfi al tonfo ovattato dei colpi sparati in corridoi angusti. Date perciò un'occhiata alle nuove clip condivise da EA Motive su Dead Space Remake e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Oltre alle restanti clip tratte dal livestream, in calce alla notizia trovate anche il tweet condiviso da EA Motive per confermare che Dead Space Remake uscirà nei primi mesi del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.