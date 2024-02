Dead Space Remake più bello e terrificante che mai in 8K e Full Ray Tracing

Bello il remake di Dead Space, vero? I ragazzi di EA Motive sono riusciti a catturare in pieno lo spirito dell'originale dandogli una rinfrescata anche e soprattutto dal punto di vista grafico. Un modder è riuscito a ottenere risultati ancora più impressionanti, come testimonia questo video.

Il modder italiano Massihancer è riuscito a raggiungere dei risultati degni di nota infarcendo la versione liscia del remake di Dead Space con bel po' di mod grafiche. Il video disponibile sul canale YouTube Beyond Dreams mostra il survival horror girare alla risoluzione 8K e con il completo supporto al Ray Tracing. Non mancano neppure una serie di regolazioni a Restir G.I, occlusione ambientale, nebbia volumetrica, videocamera e color grading, oltre che effetti di natura cinematografica come Pulsating Bloom e Profondità di Campo.

Il risultato, come potete vedere nel filmato che abbiamo agevolato in cima a questa notizia, è sicuramente impressionante, ma richiede anche una macchina di alto livello per essere raggiunto. Massihancer ha infatti impiegato una configurazione composta da una CPU Intel 14700K, 32 GB di RAM Corsair Vengeance, una GPU NVIDIA RTX 4090 ASUS TUF e un SSD Samsung 870 evo 1 TB. Cosa ve ne pare?

A proposito del gioco, se non avete ancora avuto modo di recuperarlo, vi spieghiamo perché dovreste farlo subito nella nostra recensione di Dead Space Remake. Dallo scorso ottobre è anche incluso nei cataloghi di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate!