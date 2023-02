Dead Space Remake: i bug fanno meno 'paura' grazie alla Patch 1.005

Dalle colonne di Reddit, il supporto ufficiale di Electronic Arts conferma il rollout della Patch 1.005 di Dead Space Remake e descrive gli interventi compiuti da EA Motive per ottimizzare e migliorare l'esperienza di gioco offerta agli emuli di Isaac Clarke.

Dopo aver risolto i problemi grafici di Dead Space Remake con la precedente patch, la sussidiaria canadese di EA ha quindi deciso di intervenire sul gameplay per apportare tutta una serie di migliorie e bilanciamenti seguendo le indicazioni ricevute dai giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Con l'installazione dell'update, gli esploratori della USG Ishimura non dovrebbero più incappare nel bug dell'accesso all'area degli alloggi dell'equipaggio precluso ai giocatori che non hanno raggiunto il Capitolo 10.

La patch 1.005 risolve anche il fastidioso bug della porta della stazione di sicurezza che non si apre una volta conclusa la chiamata di Daniels, come pure il glitch del mancato spawn del Dr. Kyne e il bug del lancio dell'asteroide senza aver spezzato i relativi legami gravitazionali. In calce alla notizia trovate il link al post pubblicato dal supporto di EA con l'elenco completo dei correttivi apportati dall'ultima patch disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nel lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per invitarvi a leggere la nostra recensione di Dead Space Remake tra paura, follia e morte.