Dead Space Remake, buone notizie per gli utenti Xbox: il pre-load del gioco è disponibile

L'attesa per l'uscita del Remake del primo capitolo della saga di Dead Space sta giungendo al termine. Mentre continuano ad emergere in rete nuovi dettagli sul lavoro di EA Motive, come nel caso del racconto dello sviluppatore di Dead Space Remake che 'fa troppa paura di notte', lo stesso team di sviluppo ha da poco rilasciato una buona notizia.

Nelle ultime ore, infatti, l'account Twitter ufficiale di Dead Space ha rilasciato un post breve e conciso, nel quale si ricorda a tutti gli utenti che Dead Space Remake è in arrivo nei prossimi giorni. A separarci dall'uscita di uno dei progetti più attesi in questo 2023 vi è ormai una sola settimana, essendo il day one previsto per il 27 gennaio.

Intanto, però, i giocatori potranno effettuare il download anticipato del gioco qualora si sia proceduti all'acquisto anticipato della versione digitale del prodotto. Tuttavia, all'orizzonte vi è una buona notizia per i possessori di una console appartenente alla famiglia dell'ecosistema Xbox: il preload di Dead Space su Xbox Series X/S è stato sbloccato proprio quest'oggi. Si tratta di un'anticipo - rispetto alla controparte su PlayStation 5 - di cinque giorni.

Dalle ore 17:00 del 20 gennaio è stata data la possibilità di scaricare il gioco in anticipo a tutti i possessori di una console verde crociata. La stessa cosa non si può dire per gli utenti PlayStation: infatti, i possessori della nuova ammiraglia di casa Sony dovranno obbligatoriamente attendere l'arrivo del 25 gennaio prima di poter accedere al pre-load dell'attesissimo remake.

Intanto, mentre i possessori di una Xbox Series X o di una Series S potranno mettere nella coda dei propri download il nuovo frutto del lavoro di EA Motive, arrivano nuove notizie per il titolo in arrivo il 27 gennaio 2023: vi sarà tanta paura e tensione per arrivare al platino in Dead Space Remake, in seguito all'impossibilità di ottenere il tanto ambito premio con un'unica partita.