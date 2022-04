Dead Space Remake: ecco come è cambiato l'audio delle armi dopo le critiche

Nelle scorse settimane, il team di EA Motive ha mostrato un nuovo video walkthrough di Dead Space Remake, consentendoci di dare un nuovo sguardo all'operazione di restauro di uno degli horror game più apprezzati della settima generazione videoludica.

Sebbene le impressioni siano state generalmente positive, alcuni fan non hanno mancato di muovere delle critiche al comparto audio del gioco. In particolare, sembra che gli appassionati della serie ideata da Visceral Games non abbiano apprezzato il feedback audio che scaturiva dai colpi dell'iconica Lama al Plasma e del Fucile a Impulsi.

Gli sviluppatori di EA Motive non sono rimasti con le mani in mano e, dopo aver ricevuto il feedback dell'utenza, non hanno tardato ad applicare alcune modifiche sostanziali.

"Il senso di potenza delle armi viene fornito con l'esperienza completa, poiché non sentirete solo i suoni principali, ma anche l'impatto sulle superfici e gli effetti sugli ambienti", le parole di uno sviluppatore di EA Motive in un post su reddit. "Noterete che la gamma di frequenza del Plasma Cutter è stata ribilanciata per concentrarsi maggiormente sul calcio, così come sull'estremità inferiore. Con il fucile a impulsi, potete sentire che il ritmo è un po' più caotico e non così serrato come nella versione precedente. C'è un po' più di volume dalla reazione ambientale, così come più feedback dagli impatti sulla superficie". Gli accorgimenti sono stati accolti con grande calore da parte della community, così come la trasparenza con cui EA Motive continua a lavorare sul remake e a comunicare con l'utenza. Potete ascoltare i cambiamenti audio tramite il post che trovate più in basso.

Dead Space Remake è atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2023. Ricordiamo che un nuovo livestream di Dead Space Remake arriverà in primavera, e sarà focalizzato sul comparto artistico.