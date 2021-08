Dead Space Remake come God of War: un unico, lunghissimo piano sequenza

Nei giorni successivi all'annuncio del remake di Dead Space, i ragazzi di EA Motive - incaricati dei lavori di rifacimento - hanno svelato una lunga serie di curiosità in merito al progetto, che ha catturato fin da subito tutta la nostra attenzione.

L'Art Director Mike Yazijian, che si è occupato anche della direzione artistica di Dead Space 2, ci ha fatto sapere di aver ritrovato il suo vecchio notebook, sul quale erano ancora salvate tutte le note dell'epoca: "Abbiamo recuperato le concept art, le linee guida visuali, i materiali di partenza, le note delle conversazioni che ho intrattenuto con gli sviluppatori originali, tutta la loro conoscenza è qui". Il Creative Director Roman Campos-Oriola ha invece spiegato a chiare lettere che, trattandosi di un remake, ogni cosa è stata ricostruita da zero, ovviamente tenendo l'originale come punto di riferimento. "È completamente ricostruito nel Frostbite, con asset tutti nuovi, nuovi modelli dei personaggi, nuove ambientazioni - anche se sono tutti basati sui design originali. Ci sono parti inedite, nuovi modelli delle collisioni, nuovi oggetti di scena, e così via. Abbiamo ricostruito tutto da zero, mantenendo tuttavia la stessa storia e la stessa struttura".



Nonostante la dichiarazione di fedeltà, Yazijian ha spiegato che i ragazzi di EA Motive non si stanno facendo molti problemi a scartare le componenti reputate non all'altezza: "Stiamo eliminando alcune cose che non funzionano, per assicurarci che il gioco rimanga appetibile per il pubblico modenrno

Campos-Oriola hasvelato anche un altro dettaglio incredibilmente interessante: il remake di Dead Space sarà completamente privo di interruzioni: non ci saranno stacchi di telecamera, l'intera avventura sarà ripresa come un unico, lunghissimo piano sequenza, esattamente come God of War. "Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza completamente priva di stacchi, un'unica sequenza ininterrotta, dalla schermata iniziale ai crediti finali, senza pause". Quest'approccio sarebbe stato notevolmente agevolato dagli SSD di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che garantiscono caricamenti rapidissimi.