Dead Space Remake: come risparmiare proiettili

A bordo della USG Ishimura, nei panni di Isaac Clarke, i giocatori di Dead Space Remake si trovano ad affrontare minacce di ogni tipo, molte delle quali trovano soluzione nell’utilizzo delle armi. Sulle nostre pagine potete già scoprire dove trovare proiettili in Dead Space Remake, mentre questa guida vi aiuterà nella gestione delle munizioni.

Il miglior modo per risparmiare proiettili in Dead Space è quello di abbattere i nemici senza ricorrere alle armi, una cosa resa possibile dalla Cinesi. Questa particolare meccanica – che ricordiamo si sblocca all’inizio del Capitolo 2 – permette infatti di sfruttare l’ambiente circostante per scagliare oggetti (cisterne esplosive, lame taglienti e altro ancora) ai punti deboli dei nemici.



Inutile dire che il solo mirare a questi ultimi permette di risparmiare un sacco di colpi, ma restando nell’ambito delle capacità indispensabili per evitare gli sprechi citiamo anche la Stasi, ovvero la meccanica che permette di bloccare i movimenti nemici. Com’è facile intuire, usare questo trucchetto in combinazione col combattimento corpo a corpo fa sì di uccidere i nemici senza sprecare una sola cartuccia.

Per concludere, nel caso voleste approfondire i vari aspetti del gioco, non perdetevi la nostra recensione di Dead Space Remake in cui analizziamo pregi e difetti della riedizione a cura di EA Motive.