Dead Space Remake: come sbloccare la Tuta di Livello 6

Dead Space Remake ha compiuto il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronto ad intrattenere i fan vecchi e nuovi con un delle avventure horror più iconiche di sempre. Il rifacimento del classico del 2008 ha molto da offrire, anche una volta finita la storia principale.

Tra gli extra che fanno il loro ritorno nel Remake troviamo la Tuta di Livello 6, accessibile soltanto giocando in New Game Plus (ecco a tal proposito la guida alla modalità New Game Plus di Dead Space Remake). L'ultima tuta del gioco sarà dunque accessibile soltanto dopo aver terminato l'avventura una prima volta, per poi avviare una seconda partita ed avere così modo di ottenere il miglior vestiario offerto dal titolo firmato Electronic Arts.

La Tuta è in ogni caso molto semplice da ottenere, a patto ovviamente di avere le risorse necessarie in crediti per acquistarla: una volta ricominciato il gioco in modalità New Game Plus, e ripercorrete tutto il Capitolo 1 della storia fino a quando non arriverete al primo negozio della USG Ishimura. Interagendo con lo store non solo riceverete tutte le vostre armi e risorse ottenute nel corso della prima partita, ma noterete che la Tuta di Livello 6 è disponibile per l'acquisto. A questo punto dovrete spendere 99.000 crediti per sbloccarla e poterla finalmente indossare.

E oltre a mettere le mani sopra la miglior armatura del gioco, non perdetevi la nostra recensione di Dead Space Remake, così da scoprire tutti i segreti di questo grande ritorno.