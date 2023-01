Dead Space, il remake conquista anche John Carpenter: il regista è entusiasta

Nel recente passato, il regista John Carpenter aveva reso noto il proprio apprezzamento per l'avventura di Isaac Clarke, lasciando peraltro intendere la possibilità di assistere presto all'annuncio di un film ispirato al videogioco di Dead Space.

Ora che il remake firmato da EA Motive è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, l'autore - che ha firmato pellicole del calibro di Halloween, Il seme della follia, Grosso guaio a Chinatown e 1997: Fuga da New York - è tornato a condividere il proprio entusiasmo per l'opera videoludica.

Con un inatteso Tweet, John Carpenter ha infatti lasciato intendere di aver dato il via al proprio viaggio in Dead Space Remake. "Il Dead Space restaurato da EA - scrive il regista - è entusiasmante e spaventoso. Un gioco straordinario!". Il cinguettio premia dunque senza riserve l'operazione di ammodernamento dell'horror sci-fi messa in piedi dagli sviluppatori di EA Motive. Una grande soddisfazione per gli autori di stanza in Canada!



Anche se al momento ancora non si hanno notizie certe in merito ad un adattamento cinematografico di Dead Space, sembra che l'avventura della software house con la saga sci-fi non sia ancora conclusa. Grazie ad un Easter Egg contenuto nel remake, appare infatti all'orizzonte il possibile annuncio del remake di Dead Space 2.