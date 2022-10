Dead Space Remake, parla Glen Schofield: il creatore originale non lo avrebbe realizzato

Si preannunciano mesi carichi di orrore quelli a cavallo tra il 2022 e il 2023: il 2 dicembre arriverà The Callisto Protocol, mentre il 27 gennaio 2023 toccherà al remake di Dead Space. Lo sapete cos'hanno in comune i due progetti? Il nome di Glen Schofield.

Schofield è l'uomo al quale si deve la creazione di Dead Space. Dopo aver prodotto il primo seminale capitolo ottenendo il plauso della critica e dei videogiocatori, si è tuttavia affrancato dalla serie per fondare Sledgehammer Games e dedicarsi a Call of Duty. Alla fine, tuttavia, non potendo resistere al richiamo dell'horror, è ritornato nel genere dirigendo l'imminente The Callisto Protocol, appena entrato in fase Gold.

Pur non essendo in alcun modo coinvolto con il remake di Dead Space, Schofield ha avuto modo di parlare del rifacimento della sua creazione nel corso di un'intervista concessa ad Inverse. Il creativo è stato molto sincero nell'affermare che, se fosse stato per lui, il remake non sarebbe stato realizzato: "Se fosse stato per me, non lo avrei rifatto. Sono felice per loro, ma non lo avrei fatto. Voglio andare avanti e fare cose nuove. Dead Space è il mio passato".

Nonostante ciò, Schofield ha voluto augurare il meglio ad EA Motive, il team di sviluppo che si sta occupando dello sviluppo del remake di Dead Space.