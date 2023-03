Dead Space Remake, Crisis Core Final Fantasy 7 e molto altro in offerta su Xbox Store

Dal mondo Xbox continuano a sopraggiungere tanti nuovi sconti relativi a grandi esperienze digitali del panorama videoludico e non solo: passando da A Plague Tale requiem a Batman Arkham Knight tra le offerte Xbox, lo store digitale della casa di Redmond continua ad arricchirsi sempre di più con sconti per tutti.

Tra i grandi nomi presenti figurano quelli di Fifa 23, Need For Speed Unbound, Dead Space Remake e molto altro ancora. Grandi sconti sono in arrivo per tutti i giocatori intenzionati a recuperare ora alcune delle più importanti produzioni degli ultimi mesi, ma quali sono le migliori offerte in evidenza sullo store Xbox? Qui di seguito vi riportiamo le principali promozioni:

Fifa 23 Standard Edition passa da 79,99 euro a 39,99 euro

Need For Speed Unbound passa da 79,99 euro a 39,99 euro

Dead Space Edizione Digital Deluxe passa da 89,99 euro a 71,99 euro

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion passa da 59,99 euro a 47,99 euro

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion Digital Deluxe Edition passa da 79,99 euro a 63,99 euro

Outriders è ora disponibile a soli 19,99 euro, a fronte dell'iniziale costo di 49,99 euro

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition passa da 19,99 euro a 13,99 euro

Grand Theft Auto V (Xbox One e Xbox Series X/S) è ora disponibile a 1979 euro, con un risparmio netto di 40,20 euro rispetto al costo iniziale

WRC Generations Fully Loaded Edition passa da 49,99 euro a 24,99 euro

Gotham Knights passa da 74,99 euro a 29,99 euro

Pacchetto Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Il pack contenente i due giochi passa da 38,99 euro a 29,24 euro

Rainbow Six Extraction Deluxe Edition può essere ora comprato a soli 17,99 euro

Evil West, disponibile a 47,99 euro con Gold

The Callisto Protocol per Xbox Series X/S Digital Deluxe Edition è ora venduto a soli 62,99 euro

PGA Tour 2K23 è ora venduto a soli 26,24 euro con Gold

A tutti questi sconti sopraelencati vanno aggiunte le grandi offerte dell'Xbox store su CoD Modern Warfare 2, Monster Hunter Rise e tanto altro, tra cui la maggior parte delle esperienze videoludiche targate Capcom. Lo store di Microsoft continua a mettere in sconto moltissimi titoli pubblicati dai publisher dell'intero settore videoludico, tra cui vecchie glorie del passato dell'epoca PlayStation 3/Xbox 360 ma non solo.