Dead Space Remake: data di uscita, versioni e differenze con il gioco originale

Durante l’ultimo EA Play Live del 2021, andato online più di un anno, il publisher americano Electronic Arts ha annunciato il ritorno della saga di Dead Space, mostrandolo in “World Première”. Tuttavia, non si tratta di ciò che i fan attendono da anni, dato che la presentazione ha rivelato in pompa magna la pubblicazione di Dead Space Remake.

Dead Space 4 rimarrà il sogno videoludico proibito per antonomasia, almeno per il momento. Ciò nonostante, l’utenza si è spesso definita entusiasta ed incuriosita da questa rivisitazione prettamente tecnica del primo capitolo di una delle numerose saghe iconiche del panorama dell’intrattenimento. D’altronde, Dead Space fa rima con Horror Sci-Fi e, ad oggi, anche la prima iterazione della trilogia è capace di lasciare senza fiato gli amanti del genere di riferimento.

Sebbene si tratti di un prodotto conosciuto ai più, nondimeno rimangono alcuni dubbi e curiosità intorno al nuovo progetto la cui firma porta il nome di Motive Studios, team interno al publisher EA e noto al pubblico per la propria partecipazione a lavori quali Star Wars Squadrons e Star Wars BattleFront 2. Prima di gettarci nell’avventura e alla riscoperta di un cult delle produzioni di stampo orrorifico, quindi, cosa dobbiamo sapere sul venturo Dead Space Remake?

Dead Space Remake

Dead Space è un titolo sviluppato da Visceral Games, uscito nel 2008 sulle allora piattaforme di gioco Playstation 3, Xbox 360 ed ecosistema PC e tutt’oggi recuperabile grazie alla retrocompatibilità di Xbox Series X/S o con il servizio in abbonamento EA Play – incluso con Game Pass Ultimate -. Però, per chi non avesse mai provato l’edizione originale del primo capitolo di questa saga, nei mesi a venire uscirà Dead Space Remake.

Parliamo di un progetto ambizioso che, come visto nei mesi scorsi, cerca di gettare le basi per un’evoluzione tecnico-qualitativa alquanto sorprendente. Gli ingredienti per questa incredibile ricetta sono pochi ma buoni: modifica al sistema di illuminazione, ritocco del sistema sonoro ed il desiderio di creare ambienti quanto più immersivi. Il terrore digitale si fa più vivo che mai, con una produzione che saprà sorprendere molti. Però, stando a quanto dichiarato dallo stesso team di sviluppo, avremo un’esperienza di gioco che manterrà le stesse basi narrative del lavoro originale.

Quando esce Dead Space Remake

Dead Space Remake è ormai alle porte: il titolo pubblicato da Electronic Arts uscirà il 27 gennaio 2023. Come iniziare al meglio l’arrivo del nuovo anno, se non con un po’ di terrore in salsa videoludica? L’horror survival, dalle tinte macabre e fantascientifiche, è quasi pronto ad approdare sul mercato e presto sarà il momento di ritornare a vestire i panni dell’ingegnere Isaac Clarke, con un’esperienza profonda ed immersiva come mai prima d’ora

Su quali console esce Dead Space?

Dead Space Remake sarà un’esclusiva delle console di nuova generazione e segnerà il proprio debutto supportando unicamente quest’ultime. Playstation 5, Xbox Series X/S e PC saranno quindi le uniche piattaforme da gioco di riferimento per il lancio di Dead Space Remake. L’aspirazione di Motive Studios è tale da non voler sottostare ad un compromesso qualitativo che sarebbe divenuto obbligatorio con il supporto alle piattaforme old-gen. Un rumor vorrebbe Dead Space in uscita anche su PS4 ma non ci sono conferme in merito.

D’altronde, come visto nel corso degli ultimi mesi, abbiamo potuto assistere alla presentazione di un titolo dalla grafica potenzialmente spacca mascelle, che mostra i muscoli dei nuovi hardware di riferimento – anche su console e non limitatamente all’ecosistema PC -, dando una nuova linfa vitale al prodotto partorito dall’estro creativo di Glen Schofield.

Quali sono le edizioni di Dead Space Remake?

Dead Space esce in tre diverse versioni: Standard, Digital Deluxe e Collector's Edition, quest'ultima è disponibile solo sul sito Limited Run Games a 274.99 dollari e dunque la spedizione in Europa risulta piuttosto costosa, sommando anche i costi doganali si rischia di superare il prezzo di 400 euro. La Deluxe Edition invece è in vendita solamente in formato digitale, Dead Space costa 80 euro su console, prezzo riferito alla versione Standard per PS5 e Xbox Series X/S.

Dead Space Remake è un progetto estremamente interessante e che, seppure non si possa ritenere propriamente originale – essendo un remake -, saprà finalmente far comprendere l’importanza del salto generazionale. Difatti, EA Motive Studios ha recentemente dichiarato che Dead Space Remake sarà un unico piano sequenza, senza quindi mostrare stacchi di telecamera o schermate di caricamento durante le fasi di gioco, ad eccezione della morte.

L’accezione del termine “next-gen” si fa più viva che mai, con una produzione che speriamo sappia soddisfare le alte aspettative riposte nel team di Electronic Arts. Il rispetto per l’eredità di Dead Space, reinterpretato in chiave moderna con un impianto tecnico qualitativamente superiore, ha portato ad un “decalogo produttivo” di EA Motive Studios, in cui si spiegano i tre punti chiave della visione creativa di Dead Space Remake, attorno cui emergono buone sensazioni sul titolo che farà iniziare il 2023 nel più terrificante dei modi.