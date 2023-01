Dead Space Remake, day one rotto: Walmart e GameStop stanno già vendendo il gioco

Il debutto di Dead Space Remake è ormai dietro l'angolo, e per i giocatori si avvicina sempre più il momento di rindossare la tuta di Isaac Clarke. Stando alle testimonianze che stanno emergendo in rete in queste ultime ore, sembra però che alcuni fortunati utenti si siano già addentrati tra i tetri corridoi dell'astronave Ishimura.

Su reddit stanno iniziando a spuntare le foto di diversi giocatori che hanno già potuto mettere le mani sulla propria copia di Dead Space Remake. Alcune foto allegate dagli utenti mostrano gli scontrini ricevuti dal noto retailer Walmart, mentre altri affermano di aver ritirato il gioco da rivenditori GameStop. Le segnalazioni giungono dagli USA e non è ancora chiaro se il day one sia stato rotto anche in altri Paesi.

È evidente come, a distanza di oltre dieci anni dal debutto del capostipite della serie, ci sia molta voglia di tornare ad esplorare il survival horror a tinte Sci-Fi. Originariamente realizzato dalla ormai defunta Visceral Games, il titolo è stato ricostruito da EA Motive per donare all'esperienza survival una veste grafica ed un'atmosfera totalmente next-gen. Lo studio non si è limitato però al solo comparto grafico, ed ha aggiunto varie migliorie al gameplay tra cui una IA più avanzata dei necromorfi.

In attesa del debutto ufficiale fissato al 27 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra intervista a EA Motive su Dead Space Remake.