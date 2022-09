Dead Space Remake sarà doppiato in italiano? Arriva la risposta ufficiale di EA

Spesso e volentieri, capita che i remake di vecchie glorie che includevano il supporto completo alla lingua italiana - ovvero localizzazione di testi e doppiaggio - non presentino la medesima caratteristica delle versioni originali e si limitino ai soli sottotitoli. A svelare se Dead Space Remake avrà o meno il doppiaggio in italiano è Steam.

Nel corso della serata, infatti, Electronic Arts ha aperto la pagina ufficiale del rifacimento dello storico horror di Visceral Games su alcuni store digitali, incluso quello di Valve. Sbirciando tra le poche informazioni presenti sulla pagina del prodotto, che consente già di aggiungerlo alla lista dei desideri per ricevere le notifiche di eventuali novità, possiamo trovare anche i dettagli riguardanti le localizzazioni. A tal proposito, possiamo confermarvi che Dead Space Remake non avrà solo i sottotitoli in italiano, ma anche il doppiaggio. Stando alla pagina Steam, il gioco verrà doppiato in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco e cinese.

Purtroppo non vi sono altre informazioni di rilievo e gli stessi requisiti di sistema sono solo parziali, indicando tra quelli minimi Windows 10 a 64-bit, 8 GB di memoria RAM e un processore Ryzen 5 2600x (oppure un Intel i5-8600).

Vi ricordiamo che Dead Space Remake ha già una data d'uscita ufficiale e raggiungerà gli scaffali il prossimo 27 gennaio 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.