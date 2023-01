Dead Space Remake: quanto dura e quanti capitoli ci sono?

Dead Space Remake promette ai fan di far rivivere in veste moderna e perfezionata gli orrori del classico originale del 2008. Electronic Arts ed EA Motive hanno dimostrato grande impegno nel ricreare la prima avventura horror di Isaac Clarke, mettendo in scena un ritorno di grande livello.

La nostra recensione di Dead Space Remake conferma l'eccellente lavoro di rifacimento svolto dagli sviluppatori, fedeli all'opera di 15 anni prima ma comunque in grado di migliorarla con alcuni piccoli ma significativi accorgimenti in termini di narrativa, gameplay e level design. Considerata comunque la fedeltà al titolo all'epoca sviluppato dalla defunta EA Redwood Shores/Visceral Games, quanto dura Dead Space Remake e in quanti capitoli è suddiviso?

La riedizione moderna si presenta nel complesso in linea con la longevità dell'opera originale, richiedendo almeno 12 ore per portare a termine la storia principale, composta anche stavolta da 12 capitoli totali. Questo senza ovviamente tenere conto delle inedite missioni secondarie, che allungano sensibilmente la durata della campagna.

In ogni caso c'è ancora molto da scoprire per chi vuole scavare a fondo negli orrori dell'USG Ishimura: il New Game Plus di Dead Space Remake offre infatti un finale segreto che si può sbloccare soltanto completando questa modalità. I fan della serie avranno dunque molto con cui intrattenersi.