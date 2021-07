Dead Space Remake: EA Motive migliorerà il sistema degli smembramenti

Dalle colonne di SegmentNext, il Direttore Creativo di EA Motive, Roman Compos-Oriola, ha fornito delle importanti precisazioni sul nuovo sistema degli smembramenti di Dead Space Remake, descrivendolo come un intervento necessario per evolverne l'esperienza visiva ed elevarne le dinamiche di gameplay.

L'esponente della sussidiaria nordamericana di Electronic Arts esordisce nel suo discorso ricordando come gli smembramenti fossero lo strumento principale per abbattere i Necromorfi: anche nel Remake di Dead Space, ovviamente, gli emuli di Isaac Clarke saranno incentivati a concentrare le proprie attenzioni sugli arti degli abomini alieni per facilitarne l'abbattimento o anche solo per mitigare la frenesia dei loro attacchi.

Pur senza entrare nel merito dei cambiamenti a cui andrà incontro il sistema degli smembramenti, Compos-Oriola spiega che EA Motive si impegna a rendere più cruente e, appunto, "evolute" le dinamiche di gameplay legate agli attacchi da portare agli arti dei Necromorfi. Lo stesso Direttore Creativo, però, fornisce un piccolo ma importante indizio sottolineando come gli sviluppatori, nel processo di riformulazione ed evoluzione del gameplay, non stiano guardando al solo capitolo originario di Dead Space a ma alla serie nel suo complesso.

Ad ogni modo, i ragazzi di EA Motive hanno già fatto sapere che in Dead Space Remake ci saranno aggiunte alla storia e tagli mirati per quegli elementi che "non funzionerebbero più" in un contesto ludico odierno come quello offerto da PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.