Dead Space Remake: EA Motive voleva inizialmente rimuovere la pausa nel gioco

Il debutto del nuovo lavoro di EA Motive è ormai alle porte. Nell'attesa dei pochi giorni che ci separano dalla sua uscita e in seguito all'annuncio di EA Motive del new game plus su Dead Space Remake, il team di sviluppo ha rilasciato alcuni dettagli che hanno contraddistinto la fase creativa di questo progetto.

Nel dettaglio, ciò che più ha catturato l'attenzione nelle ultime ore è stata la recente dichiarazione del realization creator di EA Motive, Joel MacMillan, in merito ad un'iniziale intenzione di rimuovere del tutto la possibilità di mettere il gioco in pausa. Sembra che le intenzioni dietro questa scelta alquanto atipica fossero legate al desiderio di creare un'esperienza che fosse più in linea con gli stilemi delle avventure horror.

"Nei giochi horror si può mettere in pausa e si può avere un momento di sicurezza. Puoi prendere un bel respiro. Penso che si ottenga una tregua da questo e che sgonfi un po' la tensione. Ma con i persistenti giochi online si gioca con dozzine di altre persone e non si può mettere in pausa la partita di tutti quanti. Penso che rimuovere questa funzione possa rendere i giochi horror molto più d'impatto. Si potrebbe sentire davvero che non si sia mai al sicuro".

Sono queste le dichiarazioni dello stesso MacMillan, sostenendo come la rimozione di questa funzionalità possa apportare un grande cambiamento nel macro-cosmo delle esperienze orrorifiche, seppure i gusti del realization creator non siano state in alcun modo sufficienti per portare avanti un cambiamento di non poco conto come quello della rimozione della pausa in Dead Space Remake. Infatti, l'intero team ha respinto la proposta di MacMillan, portando avanti una visione creativa più in linea con i desideri del pubblico.

Tale modifica avrebbe sicuramente cambiato l'esperienza proposta dallo stesso Dead Space, andando a seguire le novità apportate nel gioco: ad esempio, in Dead Space Remake l'interfaccia sarà interamente in 2D e questo sarà solo uno dei tanti elementi che andranno a rivisitare l'intera esperienza messa a punto da Electronic Arts.