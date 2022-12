Dead Space Remake: EA racconta la nascita e l'evoluzione della corazza di Isaac Clarke

Il racconto del survival horror Dead Space Remake prosegue sulle colonne di IGN.com attraverso il video confezionato da EA Motive per spiegarci come è nata e in che modo si è evoluta l'iconica corazza di Isaac Clarke.

L'emblematica tuta sci-fi indossata dal protagonista dell'odissea spaziale a tinte splatter ideata da Glen Schofield, come ogni altro elemento narrativo, grafico e legato al gameplay del kolossal horror originario, verrà rielaborato nel Remake di Dead Space per restituire a schermo un'esperienza ancora più immersiva.

Nel nuovo video diario, la sussidiaria canadese di Electronic Arts discute quindi dell'impegno profuso dai designer che hanno ricostruito la corazza a piastre di Isaac Clarke per concretizzare la visione di una tuta in grado di adattarsi con maggiore efficacia al rinnovato contesto artistico e tecnologico della versione attualizzata di Dead Space.

Nell'impaziente attesa che si faccia il 27 gennaio per poter esplorare ancora una volta i corridoi della USG Ishimura su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto a firma di Alessandro Bruni della nostra prova su Dead Space Remake tra paura e tensione alle stelle.