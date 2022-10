Dead Space Remake: l'edizione standard costerà 80 euro, è ufficiale

Dopo aver visto il gameplay trailer di Dead Space Remake cresce l'attesa per il ritorno dell'amata serie survival horror di Electronic Arts, che si materializzerà attraverso una riedizione del primo, iconico episodio. Intanto EA ha già diffuso prezzi e dettagli sulle edizioni che verranno messe in commercio: Standard, Digital Deluxe e Collector's.

Per quanto riguarda la versione base, come ormai sempre più comune nel mercato Tripla A odierno, Dead Space Remake verrà proposto al prezzo di 79,99 euro su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prezzo più contenuto invece per l'edizione PC, che verrà venduta a 59,99 euro. Per quanto riguarda invece la Digital Deluxe Edition, EA la propone ad 89,99 euro per le versioni su console Sony e Microsoft, mentre su PC il costo è pari a 69,99 euro. Questa edizione digitale conterrà, oltre al gioco, anche cinque oggetti estetici esclusivi, nello specifico tre tute uniche e due skin alternative.

Infine, la Collector's Edition di Dead Space Remake è già stata svelata da Limited Run Games e, tra i diversi contenuti, offre persino il casco di Isaac Clarke indossabile. In ogni caso, qualunque sia la versione di vostro interesse, ci sarà da spendere un po' se si vorrà mettere subito le mani sopra l'atteso survival horror di EA.